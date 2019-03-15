DNF3.7改版女弹药加点技巧是什么 改版芙蕾雅刷图加点心得一览

2019-03-15 15:23:32 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在DNF3.7版本上线后，所有职业都将对技重新新进行加点，不少玩家对此都非常好奇。那么DNF3.7改版女弹药怎么加点呢?下面小编为您带来DNF3.7改版芙蕾雅刷图加点攻略。

DNF3.7改版女弹药怎么加点?

加点模板为魔法加点，选择物理流派的可以不点【远古记忆】， 暴击选择【物理暴击】，其余一样。手弩党点满【空中射击】，步枪可考虑只点1。

满感电手雷、聚合弹和凝固汽油弹，轻火力速射在新增TP后可以点满，爆裂、贯穿自行取舍，特性可点1做特殊用途。G-61重力地雷可用于打连击、聚怪、软控，吸附范围大，输出较低，故不推荐点满。

总而言之，35级以上的技能除了G-61重力地雷和C4飞弹以外都可以点满，只要加点的大方向正确，在一些小问题上可以根据自身的操作习惯或装备属性来进行调整，没有最正确的加点，所以各位玩家不要被“加点”这一问题所束缚住。