炉石传说炉石传说暗影崛起扩展包预购地址 暗影崛起扩展包上线时间

2019-03-15 15:23:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说是一款卡牌策略游戏，炉石传说的暗影崛起新版本即将推出，近期的扩展包预购活动已经开启了，预购的玩家们可以提前开启新的卡牌，还有新英雄可以领取，小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

炉石传说暗影崛起扩展包预购入口：

预购地址：点击进入

“暗影崛起”扩展包上线时间

4月10日全球同步上线

“暗影崛起”是《炉石传说》最新的扩展包，包含135张全新的卡牌!

预购“暗影崛起”

预购 “暗影崛起”，你可以将两款合集全部收入囊中。两款合集均可解锁奖励，千万不要错过!

暴雪游戏直充专区、考拉商城、天猫商城预购将在稍后开启。在暴雪游戏直充专区通过微信支付将获得双倍游戏积分，新用户在考拉商城预购可领取并使用10元优惠券。

“暗影崛起”超级合集

内含80点奥术之尘，赠送80包“暗影崛起”卡牌包，牧师新英雄拉祖尔女士，“拉祖尔的水晶球”卡背图案以及1张“暗影崛起”随机金色传说卡牌!

“暗影崛起”标准合集

内含50点奥术之尘，赠送50包“暗影崛起”卡牌包，“拉祖尔的水晶球”卡背图案以及1张“暗影崛起”随机传说卡牌!!

总结：可以在上面的网址中进行预购，可以两种同时购买，超级合集礼包中是有新英雄皮肤，具体奖励如上!

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