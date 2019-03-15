全境封锁2新手怎么玩 全境封锁2新手必看玩法攻略分享

2019-03-15 15:22:24 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2是最近很热门的一款游戏，很多网友都已经入手了，不少新手玩家不知道在游戏中有哪些操作技巧，下面小编为大家滴啊来了全境封锁2新手必看玩法攻略分享，一起来看看！

全境封锁2新手怎么玩?全境封锁2这款大作玩法非常丰富，很多萌新小伙伴对一些细节还不是特别清楚，下面就给大家带来全境封锁2新手玩法技巧分享，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

全境封锁2新手玩法技巧分享

武器推荐：

前期强烈推荐带机枪+法玛斯，这个组合用来清怪效率之高简直恐怖，打boss的伤害也十分可观，美中不足的是近战比不了喷子，但可以配合盾牌技能提升近身战的容错率。

如果是有玩捡垃圾系列(辐射)的狙击流玩家，可以试试步枪+拉栓狙，用特殊子弹玩潜行流杀人于千里之外的快感不用再赞。但总体来说还是更建议用上面那种简单粗暴的搭配，因为前期快速发育还是要用支线来提升等级，狙击等日后用更好。

装备选择：

因为本作跟前代不一样，血量机制变成了护甲，如果护甲被破了在枪林弹雨就里死不远了，所以强烈推荐狂叠护甲。

技能搭配：

用小编第一套武器组合的话自然是首选半身盾了，毕竟输出伤害都有保证，而且多人联机也能打出十分好的效果，需要做的就是保障自己被近身摸菊花时不容易暴毙;另外一个可以看情况带飞机或是雷。

刷白区npc敌人经验的可以试试机枪塔+空爆雷的暴力组合，前期用来刷经验中后期的清怪效率也非常不错。

天赋选择：

闹不可破+耐心满满，这两天赋组合谁用谁知道刷本必备。像小编之前说过的那样，本作血量护甲的改动让人无法再在同条件下交火玩无双了，很容易就猝死，特别是对武器跟装备都还没有成型的萌新来说，把生存放在首要地位是应该的。

还有一个搭配是耐心满满+击杀后治疗效果提升120%的天赋，配合第一个天赋的掩体后回血装甲血量回复速度非常惊人，特别是前期在联机有队友情况下想要翻车几乎不可能。

其他事项：

1、 20级以前跟主线走可以，但后面主线任务给的经验远远没有支线多，所以想要刷等级经验的玩家推荐不要做前期的支线，至于这个小编有专门的升级攻略就不过多提及;

2、 新人到一个地点请先去开安全屋，如果解了任务再开安全屋会浪费很多时间;

3、 对独狼玩家来说，前面最为棘手的莫过于就总统那关了，在金库后面会刷出一个肉度特别高的boss并带着一波虾兵蟹将过来恶心玩家。推荐用炮塔跟机枪武器来清怪，只要防守住任务需要的开关再来击杀胖子boss就行。

以上就是小编为各位带来的有关全境封锁2新手怎么玩的全部内容