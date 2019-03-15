《全境封锁2》怎么升级快 快速升级方法介绍一览

2019-03-15 15:22:11 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

玩过1代的老特工们都知道全境这款游戏到了30级之后才是真正的开始，那么对于新玩家来说怎么升级比较快就很重要了，今天91小编给大家带来了升级快方法介绍一览，希望能够帮助到大家。

快速升级以及进阶世界4+450装等方法

升级顺序：

1、目前最高是世界4，所以1级---450装等前装备不重要打的动怪就行。

2、30级前什么都不干先清主线，副本里随时匹配都有人，当遇到瓶颈时候清两个支线。

3、一到30级，马上去国会大厅做特化职业任务。

4、职业特化任务做完，找一个大佬拉你进世界四，然后把所有的聚落商店装备能买的都买了。

5、如果大佬关系好，让带你打两个控制点把不要的450装备扔给你也可以。分分钟30级变430+。

6、回世界一，自己做世界入侵任务吧，要是匹配时候在萌新面前装逼死了就丢人了。

另外，孤狼玩家的话可能会比较费劲，因为我开荒没人带，所以升世界等级的时候，最效率的办法就是暗区搬箱子，因为有入侵所以不用撬，直接开箱拿。运气好搬2圈差不多半个小时，就够当前世界的入侵本的装等要求了。