鬼泣5第19关怎么过 鬼泣5第19关DMD难度维吉尔打法攻略

2019-03-15 15:21:07 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问鬼泣5第19关怎么过？小编为大家带来了鬼泣5第19关DMD难度维吉尔打法攻略，一起来看看吧。

讲一下DMD难度维吉尔的出招习惯，基本是固定的每一次出招前都能看出维吉尔接下来的攻击手段。

开场有三种可能

直接五月雨，直接插胸投，直接疾走居合。

一阶段

疾走居合会变成两段伤害的上挑攻击，次元斩依然是一段，并且一阶段的次元斩接瞬移的维吉尔，过来必然是三连斩而不是五连斩。

在对战过程中维吉尔会释放幻影剑阵保护自己，并且释放风暴剑阵攻击玩家。

释放风暴剑阵攻击和八连幻影剑的时候，如果维吉尔立刻瞬移，接下来的攻击是一个单次的上挑。如果是普通连续幻影剑一下下攻击接次元斩，rg的按键节奏不变就可以继续完美b。

如果维吉尔释放普通幻影剑接瞬移，那么接下来的攻击则是阎魔刀五连击。

进入二阶段后

维吉尔会立刻召唤剑阵保护自己，当然剑阵有时也可能不召唤，也有可能释放五月雨加八连幻影剑。接下来大概率是三次下劈，两次地面疾走居合和一次二段疾走居合。玩家如果被二段疾走居合成功挑空，维吉尔会在空中继续用阎魔刀砍三次，如果玩家躲开了挑空，维吉尔则会在空中释放四次连续次元斩。

魔人形态的维吉尔会经常召唤风暴剑阵攻击玩家，并且次元斩会演变为连续四次，此时要分清楚维吉尔是在地面还是空中释放的次元斩，如果是空中，喜欢rg的朋友要注意空中次元斩的节奏和地面次元斩节奏不同，空中次元斩的间隔时间更长。rg完美b的按键要慢一点按。由于19关地形的特殊性，我也有幸看见的bug，如果你站在地图中央的低洼处，而维吉尔从边缘瞬移过来，有极少数情况维吉尔会悬停在空中释放单次次元斩。

第三阶段

维吉尔会立即蓄力 准备起飞，此处的蓄力动作真魔人形态的但丁按住E键可以打断。起飞会有三次冲撞并且召唤三次风暴剑阵，最有效的方法是第一次冲撞直接用一闪将维吉尔停车检查。维吉尔有概率变回人形态。如果停车后没有变回人形态，则会继续之前循环的攻击。

第四阶段

经常是紧接三阶段的，当然跟血量也有关系，此时维吉尔会立即魔化并且伴随一个分身，而且血量低于一定程度之后的魔化多数情况会伴有分身，分身的攻击和本体是不同的，次元斩是一段，并不会像魔化维吉尔一样三连下劈三连疾走聚合，但是血量并不多。当出现分身动画的时候，一定先按住rg的防御。因为此时维吉尔或者分身其中一个已经瞬移到你身边准备展开攻击了，也可以一直滑步等待分身自己消失，但此处的消失需要等很久，而且严格来讲并不是消失，而是维吉尔的下一次魔化会结束分身的持续存在，最好的办法是立刻爆魔人，找本体的攻击空隙将分身打掉。

之前的阶段如果不失误是比较容易无伤的，尤其是利用好一闪停车，可以打断dmd难度维吉尔的攻击。但是分身阶段一定要有耐心，等待本体的攻击停滞，优先打死分身，才有可能继续保持无伤，我自己试图b住两个人的攻击，但这一代的视角经常会使得玩家看不到其中一个，所以要做到在这段时间继续完美rg难度非常大。

总结一下和dh难度维吉尔的不同点

1、一阶段疾走居合变成挑空二段攻击。

2、开局会直接开始一次攻击，疾走聚合，五月雨剑阵或插胸投。

3、次元斩绝的蓄力时间非常短，没有时间逃离其攻击范围，只能使用无敌技和rg进行闪断格挡或者一闪。

4、魔化之后二阶段的维吉尔次元斩会加段成为四段。

5、三次龙车伴随三次风暴剑阵。

6、魔化后的维吉尔连续进攻时，下劈变成三次，疾走居合也是三次，前两次地面，第三次挑空。

7、dh难度下的维吉尔是几乎不会释放五月雨剑阵的，而dmd难度经常释放。

8、伤害不用我说了，如果被龙车打到就gg。