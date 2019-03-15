DNF3.7版本暗枪士技能怎么加点 暗枪士新版本玩法攻略详解

2019-03-15 15:20:37 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF3.7版本已经上线了，在新版本中不少人物属性都进行了调整，那么在新版本中暗枪士能怎么加点呢？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

DNF3.7版本暗枪士技能怎么加点?DNF3月7日进行了一波职业平衡改版，其中暗枪士改版后技能技也发生了变化，那么暗枪士重做后技能如何加点呢，接下来一起来看看DNF3.7版本暗枪士技能加点攻略介绍吧!

DNF3.7暗枪士技能加点 点满职业被动技能即可，暴击不满的可以点暴击。其他技能点1级或不点，全看个人喜好。

25~45级的技能除了暗矛贯穿和连锁侵蚀，其他技能都可以点满。坠蚀之雨有小范围聚怪效果，不喜欢这个技能的玩家可以不用点满。

觉醒后的技能都可以点满。黑蚀酷刑是一个站桩输出技能，比较墨迹，不喜欢这个技能的玩家也可以不点。

TP优先点黑暗枪雨、和暗蚀爆雷杀，其他的看自身喜好进行加点。

加点思路：

个人使用加点，自己用着舒服是第一位。仅供参考，可以在此基础上进行调整。改版后SP稍稍宽裕了一些，但TP不够用，黑蚀酷刑纠结了一下还是没有点满，剩余SP分配给它。

以上就是小编带来的DNF3.7版本暗枪士技能加点攻略介绍，希望能帮助大家！