DNF3.7版本狩猎者怎么玩 狩猎者新版本技能最强加点攻略分享

2019-03-15 15:19:50 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF3.7版本已经上线了，在新版本中不少人物属性都进行了调整，那么在新版本中狩猎者能怎么加点呢？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

DNF3.7版本狩猎者技能怎么加点?DNF3月7日进行了一波职业平衡改版，其中狩猎者改版后技能技也发生了变化，那么狩猎者重做后技能如何加点呢，接下来一起来看看DNF3.7版本狩猎者技能加点攻略介绍吧!

DNF3.7狩猎者技能加点

点满职业被动和猎杀枪，暴击不满的可以点暴击。其他技能点1级或不点，全看个人喜好。

25~45级的技能除了蛮横冲撞和猎杀枪：掠食，其他技能都可以点满。鹰坠适合作为一套连招的起手技能，不喜欢的玩家点1级出其功能即可。

觉醒后的技能都可以点满。天龙破有一定的推怪与聚怪效果，不喜欢的玩家点1级出其功能即可。

TP优先点猎天龙破、光焰囚杀和龙鳞碎割，其他的看自身喜好进行加点。

以上就是小编带来的DNF3.7版本狩猎者技能加点攻略介绍，希望能帮助大家！