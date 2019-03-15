鬼泣5尼禄鬼手怎么固定敌人 鬼泣5尼禄鬼手固定敌人方法一览

2019-03-15 15:18:58 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问鬼泣5尼禄鬼手怎么固定敌人？小编为大家带来了鬼泣5尼禄鬼手固定敌人方法一览，一起来看看吧。

尼禄的鬼手不只可以抓人，还能揍人(有在看招式表的玩家可能会注意到)，也就是说，当尼禄使用任何招式在硬直中，「在可以出下一招之前」的硬直时，如果去按鬼手的话鬼手就会伸出来揍人，当然如果没有在硬直中按当然就会变成Buster(摔技)。

这个拳头的伤害是45(尼禄平砍第一下无油门伤害是120)，没多大用处。这个拳头真正的价值在可以固定敌人，也就是类似但丁剑的剑圣风格的用法。

例如在地面使用Combo C时，最后一下会击飞敌人，在最后一下击飞时马上出鬼手揍一下就能把敌人固定在原地;

同理空中Combo B也能在尼禄把敌人往上转的同时揍一下，敌人就会被固定在尼禄面前，就可以省下把敌人击飞还要拉回来的步骤。

当然如果不习惯的话有可能只会让自己的攻击节奏变慢，所以这招有没有用就是每个人自己的评断了。