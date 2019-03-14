全境封锁2怎么获得食尸鬼面具？食尸鬼面具获得方法介绍

2019-03-15 11:45:07 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

食尸鬼面具是全境封锁2游戏中的一种道具，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中食尸鬼面具怎么获得呢?这边91手游网小编给大家介绍下吧！



全境封锁2食尸鬼面具获取攻略

首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!

西波托马克公园

然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下，墙上的地图会给你标出一个位置和月亮图标。

接下来我们就前往这个地点(一定要在晚上过去)，在一个施工现场你会见到一个假面骑士Drive建筑平台，上面灯会一闪一闪的，掏出枪射它!

然后你就能看到让你心心念念的猎人啦!怼爆他之后就会掉落食尸鬼面具了。

推荐各位30级再去组队尝试!

总结：玩家击败猎人后会掉落食尸鬼面具，具体内容如上。