QQ限时聊天怎么玩？限时聊天玩法解析

2019-03-15 11:35:22 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问QQ限时聊天在哪里?限时聊天在哪里进入?相信很多用户都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

QQ限时聊天的教程：

1、其实想要使用QQ“限时聊天”服务的话，大家就得在进入到“联系人”页面，从上方的菜单里找到“QQ扩列”功能(如下所示)。

2、这时候我们就可以找到“限时聊天”的服务(如下所示)，每个人每天有着10次随机匹配好友聊天的机会。

3、而限时聊天的时间限制为3分钟，聊得来的朋友可以选择互表身份，将对方添加为QQ好友，感兴趣的朋友都可以试一试!