QQ扩列功能怎么开启？扩列功能开启方法介绍

2019-03-15 11:33:41 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

扩列是QQ新上线的一个功能，但是不少用户都不知道QQ扩列在哪里进?该怎么开启好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

QQ开启扩列功能的步骤：

其实查看QQ“扩列”功能的方法并不复杂，大家需要先点击QQ主页底端的“联系人”分类选项，这样就可以通过上方的菜单里找到“QQ扩列”服务(如下所示)。

不过由于QQ的“扩列”功能还处于内测阶段，用户需要保证自己拥有“扩列”的使用权限，然后打开个人资料详情界面，通过“资料编辑”功能找到“资料卡显示设置”服务，在其中必须开启“扩列资料”功能哦!