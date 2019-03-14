全境封锁2隐藏服装复古战场制服如何获得 复古战场制服获取攻略一览

2019-03-15 11:30:49 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2复古战场制服怎么获得呢?全境封锁2游戏中复古战场制服是一个隐藏服装，玩家需要完成对应的隐藏支线任务才可以获得这套外观，感兴趣的玩家和小编一起来看看吧!

全境封锁2隐藏服装复古战场制服获得方法

在拾荒时偶然发现了一个隐藏支线任务，完成之后就可以拿到这套外观。

地点在雾谷安全屋西边，如下图。

这扇门没有任何特殊标记，乍看之下还以为是一般的资源点。

进去之后发现里面有一个地下世界入口。

直直走到最后，会遇到着个NPC。它会给你个支线任务。

任务有两阶段，跟着指示走就好了。

途中有一小段会要你找隐藏的机关，要是一直找不到NPC也会提示。

总结：玩家完成拾荒时的隐藏任务既可以获得复古战场制服，具体内容如上

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