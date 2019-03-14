DNF鱼人之海的女儿活动奖励有哪些 鱼人之海的女儿奖励道具大全一览

2019-03-15 11:23:36 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF的鱼人之海的女儿活动即将推出，这次的活动奖励较多，还有伤害字体的特效可以获取，还可以获取海伯伦的君主套装，那么具体的奖励有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

DNF鱼人之海的女儿奖励道具大全：

海洋之珠

华丽人鱼的妄想

通过梦中的鱼人罐选择开始挑战用海洋之珠兑换道具

通过梦中的鱼人罐选择无限模式用华丽人鱼的妄想兑换道具

总结：此次的奖励物品较多，有伤害字体和稀有装备，还有时装和一些消耗药剂，具体奖励如上!

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