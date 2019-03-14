DNF怎么获得华丽鱼人的妄想？华丽鱼人的妄想获得教学

2019-03-15 11:21:17 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

华丽鱼人的妄想是DNF游戏中玩家通过活动才能进行获取的，但是不少小伙伴都不知道在游戏中华丽鱼人的妄想有什么用？怎么获得？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

DNF华丽鱼人的妄想获得方法介绍

获得方法：参与渔人之海的女儿活动，通关无限模式小游戏获得

华丽鱼人的妄想的作用：

在[梦中的鱼人罐]NPC商店的[华丽鱼人的妄想]页签中使用华丽鱼人的妄想兑换奖励。

总结：这个道具是可以兑换时装、伤害字体和稀有装备的，注意是参与活动的小游戏获取，具体方法如上!