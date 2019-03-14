堡垒之夜流浪的球位置分布一览 堡垒之夜流浪的球获得途径

2019-03-15 11:14:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《堡垒之夜》是一款百人PvP竞技射击游戏，堡垒之夜游戏中流浪的球是新上线的道具，流浪的球可以保护玩家，但很容易受到敌方武器的伤害，很多玩家不知道在游戏中怎么找到流浪的球，下面和小编一起看看吧!

堡垒之夜流浪的球位置分布一览

堡垒之夜中的流浪的球无品质。

·英文名：The Baller

·中文名：流浪的球

·稀有度：-

·每次可获得数量：1

·作用：

○ 获得途径：位于探险哨站和海盗营地附近

○ 使用附加的抓钩和加速功能将自己拉上悬崖或在树林间飘荡。

○ 玩家受到载具保护，但是流浪的球容易受到敌方武器的伤害。

○ 300生命值

流浪的球全地图刷新点：红圈为探险哨站，黄圈为海盗营地

总结：玩家可以在探险哨站和海盗营地附近发现流浪的球位置，具体内容如上

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