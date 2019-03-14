全境封锁2猎人面具怎么样 猎人面具获得攻略

2019-03-15 10:30:28 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道猎人面具吧，那么猎人面具怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

全境封锁2猎人面具怎么获得呢?在全境封锁2游戏中有很多道具是需要玩家寻找才能获得的，那么猎人面具在游戏中怎么获得的。

全境封锁2猎人面具获取方法介绍

绿面具时间晚上,打爆灯泡,最好30级后有装备再去打,红面具白天也能打