人类黎明后期居民状态变红怎么弄 后期状态变差攻略

相信在人类黎明游戏中很多小伙伴不知道后期居民状态变红吧，那么后期居民状态变红怎么办呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
人类黎明这款游戏是模拟人类发展的一款模拟类游戏，所以居民的状态是非常重要的，如果居民状态好的话，那发展就会非常快。
后期小人状态变红原因及解决方法
1、他们不开心，可能劳务过重或者没吃饱;
2、后期不信神了，后期情绪恢复要靠啤酒;
3、多种麦子，多酿酒;
4、越到后期刁民的口味越高……所以要增加宗教建筑，保证劳动量不严重超标等;
5、还有，主要是衣服，要穿的时尚，夏天要亚麻的，冬天要羊毛衫，反正夏天和冬天穿衣有区别。
以上就是小编给大家带来的人类黎明后期居民状态变红原因和解决方法了，到了后期，居民各方面都变刁了，也就非常难养了，这也突出了游戏的真实。
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