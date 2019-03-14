全境封锁2食尸鬼面具怎么样 面具获得攻略

2019-03-15 10:21:48 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道食尸鬼面具吧，那么食尸鬼面具怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

食尸鬼面具是全境封锁2中的一件装备，这个装备长相十分奇特，非常有意思，那么这个食尸鬼面具怎么获得呢？

全境封锁2食尸鬼面具

首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!

全境封锁2西波托马克公园

然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下，墙上的地图会给你标出一个位置和月亮图标。

全境封锁2墙上奇怪的图标

接下来我们就前往这个地点(一定要在晚上过去)，在一个施工现场你会见到一个假面骑士Drive建筑平台，上面灯会一闪一闪的，掏出枪射它!

全境封锁2射击灯

然后你就能看到让你心心念念的猎人啦!怼爆他之后就会掉落食尸鬼面具了。

全境封锁2带着面具的猎人

拿到面具后，我们就可以试一试新的装备了，以后或许可以用来做些有意思的事情也说不定。以上就是全境封锁2如何获取食尸鬼面具的方法介绍，希望能帮助到你。