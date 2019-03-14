鬼泣5挑衅是什么 挑衅操作方法攻略

2019-03-15 10:20:32 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在鬼泣5游戏中很多小伙伴不知道挑衅吧，那么挑衅怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

鬼泣5有一个“挑衅”的动作，这个动作可不是为了嘲讽AI的，它在游戏中还有另外的作用。

适时挑衅敌人与使用特殊能力发动攻击在战斗中同样重要，嘲弄你的恶魔敌人和使用你的特殊能力或射击他们一样重要。

挑衅可以让你的连招更加多样化，并且还有助于提升连招评分。

【Xbox One】手柄可以使用“后退”按钮(如图所示)，【PS4】手柄通过按触摸板(如图所示)即可挑衅。

鬼泣5挑衅手柄操作

不同的角色挑衅动作也各不相同，但它们同样都可以达到扩展连招的作用。

并且如果你在等待敌人刷新或在等待时机攻击敌人，都可以使用挑衅来保持当前的连招评分。

挑衅保持连招的评分，对于玩家们可要好好利用，毕竟要在游戏中装足了逼，不然那对得起我们自己。以上就是鬼泣5挑衅的相关介绍，希望可以帮助到大家。