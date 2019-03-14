地铁离去里海道德点是什么 道德点五个位置分享

2019-03-15 10:18:38 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在地铁离去游戏中很多小伙伴不知道道德点吧，那么道德点在哪里呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

《地铁离去》中的道德点是影响最后解决的关键东西，在里海这样地图里，同样也有道德点的存在。

《地铁离去》游戏截图

第一个道德点：我们一路做主线，会做到去救被围攻的疤脸妹，在拯救过程中，不选择杀疤脸妹击伤并躺在地上的两个奴隶和其他不会反抗的奴隶，这样做就能获得第一个道德点了。

第二个道德点：打开地图，我们会看到在地图左边和右边各有两个奴隶营地。在左边的关口锤晕所有敌人并不碰奴隶，那么就会获得道德点。

第三个道德点：在地图右上方靠海的废船中，打开二楼底层，也就是关押奴隶的大门，会得到一个道德点。

第四个道德点：随着主线，我们会做到偷水的任务，同样的在这个任务进行中的时候，我们不碰奴隶，就会获得道德点。

第五个道德点：主线任务的最后，进男爵后宫前，我们会发现在左边有个暴徒在打奴隶，等这个暴徒进房间继续打奴隶的时候，我们出手把他捶晕，就会获得道德点。

以上就是里海这样地图，五个到得到难度位置，还有获得非常是了，按照文中所提示的东西去完成，就一定会获得道德点，达米尔也就不会离开，希望这篇攻略能对你有所帮助。