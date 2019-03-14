波西亚时光水果沙拉是什么 沙拉制作攻略

2019-03-15 10:16:48 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在波西亚时光游戏中很多小伙伴不知道水果沙拉吧，那么水果沙拉怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

《波西亚时光》中水果沙拉怎么做是玩家们一直想知道的事，小编感应到玩家们的召唤，特带来此篇攻略帮助玩家们顺利做出水果沙拉。

水果沙拉任务触发：

去踢苹果树，并把托比叫来，就会触发一个想小任务，完成这个小人物之后，第二天托比交给你一个送苹果的人物，在送苹果的途中，就会顺利的触发水果沙拉任务了。

水果沙拉怎么做：

准备一下水果，无论什么水果都可以，这里就推荐比较容易获得的苹果了，在有苹果之后，我们使用搅拌器来制作沙拉酱，制作沙拉酱的材料索菲，也就是艾米丽的奶奶那边就可以购买了，在规定的时间内放入两个水果加上刚刚制作好的沙拉酱，我们的水果沙拉就完成了，并且还能得到一个全新的食谱。

以上就是水果沙拉的制作办法，在这里小编要提醒一下，如果完成不了水果沙拉的任务，等一天的时间就可以交付了，希望这篇攻略能对你起到作用。