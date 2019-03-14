死人之国恶魔头骨怎么样 恶魔头骨获得攻略

2019-03-15 10:15:52 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道恶魔头骨吧，那么恶魔头骨怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中，恶魔头骨这个材料可是非常稀有的一个材料，只要有了这个材料就可以制作出非常强大的装备，但是许多玩家却不知道这个材料在哪里可以获得。

恶魔头骨获得方法

打地下那些boss会出恶魔头骨。

带够补血食物，嗑个加防守之类的药，上。

以上就是小编给大家带来的死人之国恶魔头骨的获得方法了，虽然boss比较难打，但是为了更好的装备也只能选择打boss了。