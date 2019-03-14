死人之国橡果怎么玩 橡果获得方法攻略

2019-03-15 10:14:37 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道橡果吧，那么橡果怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中，橡果这个道具基本上没有什么用，但是有一个任务却需要这个道具，玩家也就需要获得这个道具了，但是许多玩家都不清楚怎么才能获得这个道具。

橡果获得方法

刺猬和老鼠打了都会掉橡果。

下地洞挖矿遇到老鼠会掉的。

以上就是小编给大家带来的死人之国橡果的获得方法了，这个获得方法如果玩家不注意的话还是很难发现的，希望这篇攻略可以帮上各位玩家。