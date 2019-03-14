死人之国印记是什么 印记获得攻略

2019-03-15 10:13:03 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道印记吧，那么印记怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中，印记是一个非常不错的游戏机制，但是许多玩家玩了很久都没有发现任何印记，而且搞不懂印记到底在哪里获得，实际上印记获得的方法非常简单。

印记获得方法

印记不是点的，是挖矿挖出来的。

地下有印记，挖出来，然后背包右击。

以上就是小编给大家带来的死人之国印记的获得方法了，是不是突然发现印记特别好获得了呢?，希望可以帮上各位玩家。