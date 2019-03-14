全境封锁2强力武器怎么样 强力武器玩法攻略

2019-03-15 10:08:39 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道强力武器吧，那么强力武器怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

装备驱动游戏《全境封锁2》提供了很多好用的枪械武器给玩家使用，而玩家面对这些琳琅满目的武器种类常常不知道用什么好。

强力武器推荐

1、自从拿到了M4感觉人生已经达到了巅峰，72发子弹(配件+30)准确度一流的机枪出现了，比机枪快N多的换弹速度，6个以内敌人不用换子弹就结束战斗，绝对稳的一B，升级路上快来刷刷刷一把!

2、CTAR21塔沃尔射速900，弹道也好压的不得了。

3、推荐法玛斯FAMAS，我世界1之前都用法玛斯，那真是爽啊，就是换弹频繁了，但是一梭子一个，装备被动好点基本半梭子就打死。

4、随便一个连点步枪，前提是把左键设置连发，不然手指要断。