西部狂徒硫磺怎么找 获得硫磺方法攻略

相信在西部狂徒游戏中很多小伙伴不知道硫磺吧，那么硫磺怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
《西部狂徒》中，硫磺是玩家日常所需要的重要材料，但多数玩家不知道硫磺怎么获得。
硫磺获得方法
硫磺靠挖矿获得，有点黄绿的矿是硫磺。
小键盘加号键是恢复满状态。
以上就是西部狂徒硫磺在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解硫磺的获得方法。
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