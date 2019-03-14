西部狂徒打猎怎么玩 打猎方法技巧攻略

2019-03-15 10:02:38 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在西部狂徒游戏中很多小伙伴不知道打猎吧，那么打猎怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

西部多人游戏《西部狂徒》给玩家们提供了一个生动的开放世界，其中有不少的动物可以被玩家狩猎。

打猎技巧指南

骑马用弓箭或者枪，也可以事先在地上布陷阱，大陷阱可以抓熊和牛，得骑马引，陷阱有使用次数的。

以上就是西部狂徒打猎技巧介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解如何打猎好。