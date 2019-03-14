DNF枪炮之绮华光环属性怎么样 枪炮之绮华光环外观详情一览

2019-03-14 17:02:54 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF枪炮之绮华光环是游戏中最新上线的一款光环，相信有不少小伙伴都很想入手吧？那么这款光环属性怎么样？外观好看吗？下面就一起跟小编来了解一下吧！

在DNF枪炮之绮华光环外观曝光了，那么在DNF枪炮之绮华光环有什么属性呢，小编相信小伙伴们一都想知道吧，小编给大家带来了一篇关于DNF枪炮之绮华光环外观及属性解析，希望大家喜欢。

DNF枪炮之绮华光环外观及属性一览

女枪光环--【枪炮之绮华】光环效果

神枪手(女)可以使用

物理攻击力+25魔法攻击力+25 独立攻击力+40

火属性强化+5 冰属性强化+5

光属性强化+5 暗属性强化+5

以上就是DNF枪炮之绮华光环外观及属性解析！