鬼泣5魔魂石碎片获取方法是什么 魔魂石碎获取心得介绍

2019-03-14 17:00:54 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都在问﻿鬼泣5游戏中任务9魔魂石碎片要怎么收集?不少玩家都想知道魔魂石碎片最佳获取方案是什么样子的。那么，鬼泣5魔魂石碎片怎么获取呢？下面小编给大家带来了魔魂石碎片快速获取方法介绍，希望能够帮助到大家。

鬼泣5任务9魔魂石碎片收集及关卡：

进一段路后遇到新敌人贝希摩斯，需要先破除其身上的岩块才能造成伤害。战胜后路上能看到有金魔魂石的墙壁，召唤噩梦魔兽可以破除之。

到达一个广阔空间时，发生强制战斗，面对数个骑士与羊头怪。战胜后，先走左边的支路，能看到一块蓝魔魂石碎片被植物枝干遮挡。此处召唤噩梦魔兽，即可进入获得。

拿到碎片后，不要急着出去。到最里面的小台子上站定，调整视角能发现印记，开启秘密任务 6：20 秒内消灭所有恶魔，完成后获得蓝魔魂石碎片。

离开此地继续沿主路前进至墓穴，半路上能透过石头缝看到碎片。先不要急，从左边的大洞跳入下层，解决几个敌人后，面对左侧木门召唤噩梦魔兽，打碎墙壁，进入房间出现强制战斗，取胜后附近出现紫魔魂石碎片。

之后先原路回到进来的房间，从碎裂的墙壁出去，沿几个平台跳跃向上，能获得刚才看到的蓝魔魂石碎片。

收集都完成后，沿对侧跳上去，一路上完成两场强制战斗，过电话亭，迎战数只新敌人Nobody。这种怪物能放出会爆炸的眼球，还有较为快速的追踪突击，多召唤噩梦魔兽即可战胜，之后本关结束。