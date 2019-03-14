西部狂徒玻璃怎么制作 西部狂徒玻璃制作配方分享

2019-03-14 16:57:28 来源：91单机游戏 编辑：NO

西部狂徒玻璃是游戏中的一件畅通道具，很多小伙伴在刚进入游戏的时候不知道怎么才能获得玻璃，下面小编就为大家分享一下西部狂徒玻璃的制作配方，一起来看看吧！

西部狂徒的玻璃是比较通用的材料，需要工作台此案进行制作，还需要大量的原材料，另外还需要使用模具才行，那么这个玻璃的制作方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

西部狂徒玻璃制作方法

1.需要沙子和玻璃原材料，先做工作台，一个早玻璃原材料的工作台，一个制造玻璃的工作台。

2.玻璃用砖锻造炉做，沙子可以用研磨机磨石头。

3.研磨机出沙子，铁砧出玻璃模具，然后炉子烧玻璃。

总结：需要时会用制造玻璃的工作台，并且使用沙子和模具进行烧制即可!