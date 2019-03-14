西部狂徒怎么抄家 西部狂徒抄家技巧分享

2019-03-14 16:55:50 来源：91单机游戏 编辑：NO

西部狂徒怎么抄家？西部狂徒游戏中抄家可以帮助玩家带来大量的资源，很多小伙伴不知道在游戏中抄家有什么技巧？下面小编为大家分享一下西部狂徒抄家玩法的相应攻略，一起来看看！

在西部狂徒中，玩家娱乐的方式除了PVE之外还能PVP，正所谓与人斗其乐无穷，那么你知道西部狂徒怎么抄家吗?不知道的话就来看看小编的带来的抄家技巧说明吧。

抄家技巧介绍

现在抄家只能用锤子和石斧，各种炸药都是用过过了，没什么用。

以上就是小编带来的关于西部狂徒抄家技巧说明的全部内容！