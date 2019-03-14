全境封锁2食尸鬼面具获取方法是什么 食尸鬼面具获取攻略一览

2019-03-14 16:55:36 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在《全境封锁2》中，食尸鬼面具是非常有趣的一件装备，但很多玩家还不清楚要如何拿到这件装备。那么，全境封锁2食尸鬼面具怎么获取呢？下面小编给大家带来了食尸鬼面具获取方法一览，希望能够帮助到大家。

首先，我们需要d抵达地图上的这个位置“西波托马克公园”顺路还可以去把凤凰点拿了，简直nice!

西波托马克公园

然后你会发现边上有台电脑，和它交互一下，墙上的地图会给你标出一个位置和月亮图标。

接下来我们就前往这个地点(一定要在晚上过去)，在一个施工现场你会见到一个假面骑士Drive建筑平台，上面灯会一闪一闪的，掏出枪射它!

然后你就能看到让你心心念念的猎人啦!怼爆他之后就会掉落食尸鬼面具了。