西部狂徒地基怎么做 西部狂徒地基制作方法介绍

2019-03-14 16:54:25 来源：91单机游戏 编辑：NO

西部狂徒游戏中地基时间早房子的重要道具，很多玩家不知道怎么在游戏中制作地基？下面小编我大家分享一下西部狂徒地基的制作方法，一起来看看吧！

在西部狂徒中，玩家想要建造一些建筑物第一步是需要打地基的，那么你知道西部狂徒地基怎么做吗?还不知道的话就来看看小编带来的方法吧，希望能对玩家产生一点帮助。

地基制作方法介绍

做个原木锤，拿在手里，按右键，就能做出一个地基了。

以上就是小编带来的关于西部狂徒地基制作方法介绍的全部内容！