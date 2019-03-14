西部狂徒矿物怎么分辨 西部狂徒泉矿物种类介绍

2019-03-14 16:52:54 来源：91单机游戏 编辑：NO

西部狂徒矿物是游戏中很重要的道具，不少新手玩家刚进入这个游戏不知道怎么分辨矿物的种类？游戏中有哪些矿物？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看！

在西部狂徒玩家想要获取某些材料就需要去挖矿，那么你都知道西部狂徒有什么矿吗?不知道的我就随小编一起来看看游戏中矿的种类和说明介绍吧。

矿的种类说明

橘色的是铁矿，可以采到很多石头;

黑色的是煤;

白中带粉的是盐。

以上就是小编带来的关于西部狂徒矿的种类说明的全部内容！