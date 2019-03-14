鬼泣5但丁双持火箭怎么得 但丁双持火箭获取方法介绍

2019-03-14 16:50:43 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5是最近和热门的一款游戏，不少网友都在玩，在游戏中主角但丁有一个强大的隐藏武器——双持火箭，很多小伙伴都想获得，那么鬼泣5但丁双持火箭怎么得？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

《鬼泣5》中但丁有一个强大隐藏武器，是玩家一直想要得到的隐藏武器之一，接下来由小编为大家带来鬼泣5但丁隐藏武器怎么获得的相关攻略，让大家顺利拿到这一件强力武器，请各位小伙伴往下看。

《鬼泣5》游戏截图

双持火箭的获得方式，既简单又非常难，简单在于获取方式的简单，难点在于谁都不知道双持火箭会放到那种地方。

我们在做但丁任务的时候，来到城市废墟的第一个地点，寻找一个小房间，小房间的特点也是非常亮眼，在这个小房间内有一个地球仪，而且这个地球仪旁边的窗户全是问号，找到有这样特性的房间就可以了。我们想要的隐藏武器双持火箭，就在这地球仪之中!

只要玩家走到地球仪旁边，把地球仪给打破，双持火箭就会出现在玩家面前。

以上就是鬼泣5中双持火箭的获得攻略，怎么样是不是非常简单，这种地方竟然藏了一个强力武器，小编也是很难猜出，小伙伴们按照上面的攻略去获取这一件强大的武器吧。