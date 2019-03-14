旅游拍照怎样摆动作好看 旅游拍照掌握这几个动作很好看

2019-03-14 16:50:13 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

旅游拍照片看似比较简单的事情，其实要想让张张照片成为精品，也不是一件很容易的事情，今天91小编给大家带来了旅游拍照动作汇总介绍一览，希望能够帮助到大家。

方法/步骤

在旅行中拍照时，首选要取景是最重要的，然后根据景色背景再做相辅相承的动作，这样更会给景点增加生机和光彩。如下图所示的动作与背景搭配非常合理。

在旅行中拍照时，有时并不需要特意摆动作，只需要将旅游中最常见的摄影姿势拍好，就会显得旅游照片很有诱惑力和吸引力的。如下图所示。

在旅行中拍照时，姿势摆的越自然就会越显得有魅力，如下图所示，两张照片都是在歇脚时拍摄的，显得旅途中的自然悠闲，背景取成虚构或简单一些即可。

在旅行中拍照时，要充分利用旅游景点的场景，如到海边可以利用海边风景造型或道具拍出特色照片，可根据背景摆各样姿势或利用道具摆姿势。如下图所示。

在旅行中拍照时，有大型空旷场景为背景时，可以拍出偏偏起舞的动作或展示漂亮裙装的姿势，都很有明星范或文艺范。如下图所示。也可以根据当地资条件，选骑车照也很好看。

在旅行中拍照时，拍背影也是旅途中常选的造型，如下图所示，背影中的心形手势很漂亮，还有背影中抚摸塔转造型也非常漂亮。利用好当地的特色想好拍摄主题，再摆姿势。

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注意事项

在旅行中拍照摆动作时也不需要太夸张，还需要考虑服装与动作的搭配。

在旅行中拍照摆动作时，要兼顾全面，使整个画面有美感。