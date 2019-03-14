西部狂徒地基制作技巧是什么 地基制作攻略详解

2019-03-14 16:50:08 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在西部狂徒中，玩家想要建造一些建筑物第一步是需要打地基的，很多小伙伴都想知道地基制作方法是什么样子的。那么你知道西部狂徒地基怎么做吗?还不知道的话就来看看小编带来的方法吧，希望能对玩家产生一点帮助。

地基制作方法介绍

做个原木锤，拿在手里，按右键，就能做出一个地基了。

以上就是小编带来的关于西部狂徒地基制作方法介绍的全部内容。