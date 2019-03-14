了不起的修仙模拟器剑冢怎么进入 剑冢进入方法介绍

2019-03-14 16:48:32 来源：91单机游戏 编辑：NO

《了不起的修仙模拟器》游戏中，蜀山的剑冢是一个奖励十分丰厚的副本，不少玩家不知道怎么才能进入这个地方，下面小编为大家分享一下修仙模拟器剑冢的进去方法，一起来看看吧！

《了不起的修仙模拟器》中，有一个获得神器的地方，那就是蜀山的剑冢，不过很多玩家并不知道拿神器的条件，接下来小编给大家带来修仙模拟器剑冢怎么进，以及满足条件之后得到的奖励攻略。

首先，剑冢这地方，每个角色只能进入一次，不过请各位玩家放心，这里指的只能进入一次的意思是每位角色只能得到一次奖励，如果玩家不知道的情况下进入，没有拿到东西，那么等下一次达到条件之后，就能再一次进入拿到自己想要的神器了。

剑冢进入条件：

第一个条件就是蜀山的好感度了，只要玩家的门派和蜀山的好感度超过六百就行。

第二个条件是御器等级，想要拿到高品阶的武器，进入的角色他的御器等级必须高于十五，如果低于十五的话，是不会给你武器的。

剑冢奖励：

剑冢的奖励就是剑，里面的剑分为两种品质，一种是紫色品质的剑，品阶在9-11，而另一种就是我们称为神器的12阶武器，到了12阶，剑的名字是橙色!

两种品质的剑，到底要如何才能拿到神器呢?其实这跟去历练角色的另一个天赋有关-机缘。在剑冢里的剑，品质最少是9而最高是12的神器，机缘如果太低，带回来的就是9品阶的紫色武器，如果角色的机缘比较高，那么就有一定的几率从剑冢中带回12阶神器!

所以要进入剑冢，并拿到神器，不仅要有15以上的御器等级，而且机缘也比较高，这样的弟子，十分的稀少。

以上就是小编带来的剑冢相关攻略，相信各位玩家看完上面的内容，对剑冢的进入条件和奖励已经十分清楚了，祝玩家能通过这篇攻略能顺利获得神器。