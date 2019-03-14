招商银行App怎么更新身份证？身份证信息修改方法是什么

2019-03-14 16:48:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

随着身份证的更换，招商银行App中也需要同步更新，操作流程是什么呢，91单机小编给大家带来招商银行App中更新身份证的具体操作方法。

打开招商银行App，选择我的、设置、点击最上方头像、进入预留信息管理进行更新。

如更新界面只显示部分二代身份证号码，则表示不需要更新。