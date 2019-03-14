不小心删除了微信聊天记录应该怎么恢复 微信聊天记录快速恢复方法

2019-03-14 16:47:59 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

有时候我们在使用微信的时候，可能会出现删除微信聊天记录的情况?不小心删除了微信聊天记录应该怎么恢复?今天91小编给大家带来了，希望能够帮助到大家。

方法/步骤

1第一种方法是借助微信里的帮助与反馈功能，首先我们微信，点击设置选项，然后选择里面的帮助与反馈功能。

2进入到帮助反馈功能之后，需要点击右上角的扳手图标，进入到微信修复工具界面里。

3之后可以看到下面拥有修复聊天记录选项，点击这个选项，可以尝试对删除的微信聊天记录进行恢复。

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方法/步骤2

第二种方法是在手机里安装下面这款应用，并且将这款应用打开

然后选择里面的微信恢复选项

3接着应用会扫描聊天记录，等待扫描完成，选择需要恢复的聊天记录进行恢复即可

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注意事项

想要恢复聊天记录越早越好

第二种方法适用于大部分安卓手机