西部狂徒房子建造方法是什么 游戏建屋方法详解

2019-03-14 16:47:11 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道西部狂徒是一款西部题材的沙盒游戏，玩家可以建造自己的房子，用于生存居住，很多小伙伴不知道建造房子方法是什么样子的呢？下面小编为大家带来房子建造方法介绍。

房子建造方法

这游戏不同的建筑类型需要不同的物品，原木的话就是木槌，装备木槌按住右键。

拆除建筑物一样右键对准出来选项的右边有个锤子图标。

以上就是西部狂徒房子怎么造介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏里的建屋方法。