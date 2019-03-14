西部狂徒怎么抓马 西部狂徒抓马技巧分享

2019-03-14 16:47:00 来源：91单机游戏 编辑：NO

西部狂徒是最近很热门的一款游戏，在游戏中马匹对玩家的帮助非常大？那么西部狂徒怎么抓马呢？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

《西部狂徒》作为一款西部题材的游戏，抓马匹自然是游戏中必不可少的，玩家们可能不知道游戏中如何抓马匹，下面带来贴吧网友“free啥事”分享的抓马方法。

抓马方法

抓马匹需要用套索，先做个套索，然后慢慢靠近马匹套住它。

以上就是西部狂徒抓马方法介绍，希望以上介绍能帮助玩家了解游戏里怎么抓马！