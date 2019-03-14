三星s10e怎么隐藏应用 三星s10e应用隐藏设置教程

2019-03-14 16:45:39 来源：91单机游戏 编辑：NO

三星s10e是近期很受欢迎的一款手机，不少网友都入手了，那么这款新手机怎么隐藏应用呢？下面小编为大家带来了相应的手机教程，一起来看看！

三星s10e怎么隐藏应用?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来三星s10e隐藏应用方法介绍，接着往下看吧。

三星s10e怎么隐藏应用?

1、在主页屏幕的空白处点住不松手。

2、出现入图所示的画面，点击【主屏幕设置】。

3、继续点击【隐藏应用程序】按钮。

4、这时候你手机上所有的应用程序就是按照字母排序显示出来，勾选你想隐藏的应用，点击右上角的【应用】即可将其隐藏。

5、如果想显示隐藏了的应用，步骤一样，取消勾选，点击【应用】即可。

以上就是三星s10e怎么隐藏应用 三星s10e隐藏应用方法的相关内容！