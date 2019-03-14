微信动态如何同步更新到QQ空间 微信动态同步更新到QQ空间步骤一览

2019-03-14 16:44:12 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

现如今，很多人都喜欢发微信动态，有时候，有些动态，我们也想不做二次编辑的同步更新到我们的QQ空间，那么怎么做呢?今天91小编给大家带来了微信动态同步更新到QQ空间步骤一览，希望能够帮助到大家。

第一步 首先找到手机屏幕上的微信，然后点击它

第二步 在点击微信后，我们就进入了微信的主界面，然后点击屏幕下方的“发现，如下图所示

第三步 当我们进入发现界面后，找到朋友圈，点击“朋友圈”，如下图所示

第四步 点击朋友圈后，就自然而然的进入了朋友圈界面，然后找到屏幕右上方的拍照标志，如下图所示，长按它

第五步 然后我们就可以进行朋友圈动态的编辑了，把你想发的内容都编辑出来，此次小编以微笑表情为例，如下图所示

第六步 最后，当我们的内容编辑好后，可以看到屏幕左下方有个灰色QQ空间的图标，点它，它就会变黄色，然后再点右上方的“发表”就可以了。也即你发的这条动态除了你的微信朋友圈可显示外，你的QQ空间也有显示