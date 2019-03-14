鬼泣5但丁隐藏武器Kalina Ann怎么获得 Kalina Ann隐藏武器获取方式介绍

2019-03-14 16:44:12 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5但丁隐藏武器Kalina Ann是游戏中很多玩家都想获得的武器，那么在游戏中这件隐藏武器在什么地方？怎么获得？下面就一起跟小编来看看攻略吧！

鬼泣5游戏中主角有很多武器是隐藏起来的，需要玩家们在游戏中寻找获得，但丁的爱枪Kalina Ann也是被藏起来的武器之一，大家知道武器Kalina Ann在哪吗?怎么获得呢?下面小编就为大家分享鬼泣5但丁武器Kalina Ann获得方法，一起来看看吧。

鬼泣5但丁武器Kalina Ann获得方法

在任务11中，毁掉血凝块之后会触发一段过场动画，回到你来时的那条走廊。

在你摧毁第一个血凝块的位置，跳下去，然后摧毁剩余的血凝块。

全部摧毁后，你会开启两条通道，一条通往蓝魔魂石碎片(如下图中蓝色箭头所示方向)，一条通往但丁的隐藏武器(如下图中绿色箭头所示方向)。

跟随绿色箭头指引的通道往前走可以找到但丁的隐藏武器【Kalina Ann】，之后在任务18触发过场动画可以自动解锁【Kalina Ann II】，之后与【Kalina Ann】组合可以得到但丁的武器【Double Kalina Ann】，并解锁武器专属技能。