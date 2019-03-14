全境封锁2战队怎么创建 全境封锁2战队加入及创建方法介绍

2019-03-14 16:42:30 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2战队是游戏中很重要的一环，不少新手玩家刚进入游戏中不知道怎么再能加入获得创建战队？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

全境封锁2怎么创建战队?全境封锁2怎么加入战队?全境封锁2游戏有战队系统，玩家们可以创建加入战队组队进行游戏，大家知道全境封锁2战队创建及加入方法吗?还不清楚的玩家，下面小编为大家带来了全境封锁2战队创建及加入方法，一起来看看吧。

全境封锁2战队创建及加入方法

获取战队功能权限

建立和加入战队都很简单，但是需要做一定的前置工作——将戏院聚落建设的第二部分完成，同时将负责战队功能的官员葛蕾丝·拉尔森招募至行动基地，同时这也是游戏主线的一部分，不用担心错过。

戏院聚落建设的第二部分奖励中包括了负责战队功能的官员葛蕾丝·拉尔森

该部分包含的两个计划

完成该部分计划的两个任务都不难，只要按照任务目标做就可以。计划完成之后，进入戏院聚落时左下角便会提示葛蕾丝·拉尔森可供招募。她就在聚落里，还有很大的目标提示，很难错过。

这之后，主菜单内的战队功能便会开放。

创建/加入战队

第一次进入战队功能时会有加入战队和创建战队的选项。创建战队仅需按照项目填好相应信息，并在下一步中设置自己战队的队徽即可。

加入战队就比较简单了，有多种搜索方式可选，如果你是和好友约定好，直接输入战队名字就可以了。(游戏时光官方 PC 战队，代号 VGTime)

拥有或加入战队的好处

加入战队之后，战队会带来一部分只有战队才拥有的功能，例如专属的商人，额外的掉落物品等等。

此外，当战队全体成员每周获得了一定量的战队经验(CXP)之后还可以获得专属的武器箱，里边会根据当前角色提供相应的装备。

战队还提供了专属的语音聊天室。分为两个频道，每个频道25人。需要注意的是，进入频道后会覆盖当前小队内的语音。

以上就是小编为大家带来的全境封锁2战队创建及加入方法，希望对各位玩家有所帮助。