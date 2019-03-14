抖音怎么去除水印 简单两个步骤快速去水印

2019-03-14 16:42:21 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

很多朋友都有在用抖音短视频，都在寻找如何去水印水印的方法。今天91小编就教大家简单几个步骤快速去水印，希望能够帮助到大家。

首先需要打开去水印的功能

打开之后进入选择 视频提取功能

然后打开选择需要去水印的视频链接，然后分享复制需要的链接

复制成功之后进入视频提取功能，选择粘贴视频链接，打开

提取完成之后如图所示，然后可以点击保存

保存成功直接就可以查看了。

这是手机上面适合的教程