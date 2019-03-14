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dnf宠物幻化什么时候上线 dnf宠物幻化功能上线时间介绍

2019-03-14 16:40:41来源：91单机游戏编辑：NO

dnf即将上线宠物幻化系统，相信很多小伙伴都想知道这次的宠物幻化更新什么时候上线吧？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看吧！

在dnf宠物幻化什么时候上线呢，具体是什么时候呢，小编相信小伙伴们一都想知道吧，小编给大家带来了一篇关于dnf宠物幻化上线时间分享，希望大家喜欢。

dnf宠物幻化上线时间

韩服3月更新宠物幻化槽：在保留当前宠物的属性的前提下，更改宠物外形。同光环幻化一样~商城购买，相信国服很快就会更新~(4月和武器幻化一起更新?)，你会选择什么宠物幻化呢?

给大家整理一些，一些外观比较可爱的宠物

1.史上最贵节日套宠物兔精灵战士~久远的土豪象征

2.独角兽系列曾经肝帝的象征，天空券的门槛，低调而奢华

3.冰息炎息紫息龙其中紫息毒.龙最为罕见为抽奖获得~国服罕见度爆表，不过个人觉得没炎息空好看

以上就是dnf宠物幻化上线时间分享！

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