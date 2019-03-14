iPhone造成白苹果的原因是什么 白苹果的修复教程详解

2019-03-14 16:40:01 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

白苹果怎么修复?白苹果”指的是iPhone死机变砖的一种现象。这种现象现在并不少见，很多小伙伴在遇到白苹果的情况时并不知道如何处理。盲目的选择错误的方法，导致重要的手机数据丢失。今天小编就给大家打来一个白苹果的修复教程，如果你的手机没有出现过白苹果情况，小编还分享了造成白苹果的原因以敲响警钟。

造成白苹果的原因

①系统升级错误造成的“白苹果”

iOS设备固件更新一般有四种常用方法，分别是iPhone上直接升级固件、iTunes恢复固件、iTunes更新固件、进入DFU模式更新固件。在升级过程中，电脑意外关机，iPhone意外关机，下载的固件不完整等原因都有可能会造成“白苹果”。这种原因造成的“白苹果”一般是iPhone轻度用户比较容易出现的。

②越狱造成的“白苹果”

iOS越狱是用于获取苹果公司便携装置操作系统iOS最高权限的一种技术手段，用户使用这种技术及软件可以获取到iOS的最高权限，甚至可能可以进一步解开运营商对手机网络的限制。

③大量下载软件造成的“白苹果”

大量下载一些软件有可能携带“病毒”会造成“白苹果”现象。这种软件一般以壁纸软件、不正规的游戏软件、系统美化增强软件为多，就是PXL和DEB文件格式的软件容易造成“白苹果”。如果你发现一款软件，需要修改你的系统，需要获取运行权限等，那就很容易造成白苹果。

④不明原因的“白苹果”

或许与开机启动项过多、用户错误删除组件、权限设置错误等有关，而这种原因造成的“白苹果”，很多是用户自己无法逆转修复的，就需要我们送至苹果售后中心进行维修了。

白苹果怎么修复?

下载并运行开心手机恢复大师，利用【通过iTunes备份恢复】模式，选择需要读取的iTunes备份点击【开始扫描】。跳转到软件的功能界面，点击图标恢复相对应的数据。想要查看已删除的微信聊天记录，点击【微信聊天记录】图标。

进入微信聊天记录的恢复界面后，橙色字体是已经删除的微信聊天记录，黑色的字体是未删除的微信聊天记录。勾选自己需要恢复的微信聊天记录，点击【恢复到电脑】就可以在电脑上查看删除的聊天记录了。

白苹果怎么修复?现在大家知道白苹果之后该怎么修复手机数据了吗。