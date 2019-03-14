全境封锁2炮塔有哪些 全境封锁2全类型炮塔功能介绍

2019-03-14 16:38:45 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2炮塔有哪些？小编为大家带来了全境封锁2全类型炮塔功能介绍，一起来看看吧。

全境封锁2炮塔作用一览



初代就有的技能装备，可以在快速释放，也可以投放到远处，主要有以下类型：

攻击型：

配置有360度旋转机枪，可自动攻击范围内离玩家最近的敌人，也可以攻击制定目标。

喷火型：

可以喷出大范围火焰，控制群体敌人。新作中玩家将可以在释放后，选择开启或关闭喷火。

炮击型：

这是爆破者专精职业特有的技能装备，一种类似迫击炮的炮塔，可以向玩家制定区域发射炮弹，需要玩家使用按键控制。

狙击型：

远距离的半自动炮塔，搜寻目标有短时间延迟，也可以配合攻击玩家所攻击的目标。

总结：这个炮塔是和无人机一样都是很不错的辅助武器，主要是可以进行防御和输出，具体效果如上!